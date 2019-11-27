Екатеринбург, , 08:47 — REGNUM Комиссии екатеринбургской думы по городскому хозяйству и экономическому развитию отклонили проект бюджета города на 2020 год и выступили против корректировок расходов на 2019 год. Об этом сообщает «Новый день».

Корректировки бюджета были поддержаны комиссией по горхозяйству, но в комиссии по экономическому развитию не хватило голосов в пользу поправок. Позже обнаружилось, что член второй комиссии Любовь Боркова забыла вовремя поднять руку, но повторного голосования проводить не стали — Боркова заявила, что воздержится.

Проект бюджета на 2020 год же встретил критику со стороны обеих комиссий. Большинство голосов и с той, и с дугой стороны были направлены против принятия документа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты гордумы отказались одобрять доходную часть бюджета, а комиссия по безопасности отклонила проект расходов. Впрочем, в думе уверены, что ничего катастрофического в данных решениях нет.

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