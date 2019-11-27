Нур-Султан, , 08:38 — REGNUM Военнослужащие из Казахстана прибыли в Ливан для участия в миротворческой миссии ООН, сообщили 27 ноября в пресс-службе министерства обороны республики.

В Ливан прибыла уже третья сводная миротворческая рота, в которую вошли 120 военнослужащих региональных командований и десантно-штурмовых войск вооруженных сил Казахстана.

Казахстанские военнослужащие в Ливане патрулируют 16 километров ливано-израильской границы. Третья миротворческая рота будет нести службу до мая 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября миротворцы вооруженных сил Казахстана в Ливане были приведены в полную боевую готовность после авиационного и артиллерийского ударов Израиля по приграничным территориям Ливана.

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