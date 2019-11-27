Анкара, , 08:43 — REGNUM Власти Турции не хотят поддерживать план НАТО по защите Польши и прибалтийских стран от «российской угрозы» до тех пор, пока не получат политическую поддержку для своих операций против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники в Североатлантическом альянсе.

Собеседники агентства пояснили, что представитель Турции в НАТО получил указание не подписывать военный план, по которому НАТО обязуется защитить Польшу, Литву, Латвию и Эстонию от возможного «нападения России». Кроме того, на встречах и совещаниях он должен сподвигать членов альянса к признанию РПК террористической организацией.

«Они [власти Турции] держат в плену Восточную Европу, отказываясь соглашаться на принятие военного плана до тех пор, пока им не пойдут на уступки», — цитирует агентство одного из собеседников.

Читайте также: Эрдоган стал бить по «мозгам» НАТО курдами