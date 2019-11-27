Москва, , 08:42 — REGNUM Власти Адыгеи разработали план действий для увеличения доходов населения и снижения уровня безработицы. Об этом накануне, 26 ноября, председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву доложил глава региона Мурат Кумпилов. Рабочая встреча состоялась в подмосковных Горках, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя республики.

Кумпилов заверил, что все мероприятия, запланированные в текущем году в рамках национальных проектов, будут выполнены — уже подписано 96% контрактов. Особое внимание, по его словам, уделяется социальному блоку вопросов, развитию транспортной инфраструктуры и увеличению количества рабочих мест.

Глава Адыгеи доложил, что в регионе строятся детские сады, школы, возводятся и ремонтируются сельские дома культуры. Со следующего года, по его словам, будет усилена работа по развитию первичного звена здравоохранения.

В ходе встречи также шла речь об индивидуальной программе социально-экономического развития Адыгеи до 2024 года. Она предусматривает ряд стимулирующих мер по ключевым отраслям, в том числе направленных на рост экономики, создание условий для работы бизнеса, строительство доступного жилья, развитие здравоохранения, образования, культуры и спорта, улучшение экологии и т. д.

«У нас есть план действий, для того чтобы подтянуть реальные денежные доходы населения, решить вопросы, касающиеся безработицы, развития экономики», — сказал Кумпилов.

Итогом реализации программы должно стать улучшение качества жизни населения, повышение конкурентных преимуществ республики, привлечение инвесторов. Медведев подчеркнул, что работу по индивидуальному плану нужно выстроить максимально эффективно.

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