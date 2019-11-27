Париж, , 08:31 — REGNUM Прокуратура Парижа начала расследование гибели французской пары, застреленной в столице Гаити, сообщает Le Figaro.

«Расследование поручено центральному управлению по борьбе с насилием по делу об умышленном убийстве», — говорится в заявлении прокуратуры.

По словам источника, знакомого с делом, они были застрелены во время вооруженного ограбления.

Напомним, по меньшей мере 42 человека погибли и 86 получили ранения с середины сентября в Гаити — стране, потрясенной новой волной народного протеста против президента.

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