Челябинск, , 08:30 — REGNUM В Челябинской области приёмные семьи будут получать увеличенную ежемесячную выплату на содержание ребёнка. То же касается и семей, которые взяли детей под опеку, закон приняли депутаты Заксобрания.

Ежемесячная выплата вырастет с 1 января на 41%. Сейчас размер выплаты составляет 7556 рублей, а будет 10 661.

Эту сумму предстоит менять и далее, исходя из размера прожиточного минимума на ребенка. Кроме того, приёмные родители получат увеличенную сумму вознаграждения. С 5315 рублей в 2019 году его подняли до 5474,45 рубля.

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