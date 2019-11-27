Москва, , 08:25 — REGNUM Сегодня, 27 ноября, президент России Владимир Путин посетит Санкт-Петербург с рабочим визитом. В ходе визита запланирована обширная программа, сообщается на сайте Кремля.

Читайте также: Путин примет участие в открытии трассы М-11

Глава государства примет участие в открытии автотрассы М11 Москва — Санкт-Петербург, посетит завод «Адмиралтейские верфи» и клуб дзюдо «Турбостроитель».

Позже состоится встреча Путина с УЕФА и с президентом Всемирного экономического форума, а также Путин примет также участие в открытии памятника писателю Даниилу Гранину.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проехал по участку новой платной трассы М-11, соединившей Москву и Петербург, и оценил качество маршрута.

Подробнее: Глава Ленобласти испытал трассу М-11, которую откроет Путин