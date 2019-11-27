Амстердам, , 08:25 — REGNUM Бывшая в 2015 г. министром обороны Голландии Жанин Хеннис, «вероятно», проинформировала премьер-министра страны Марк Рютте о нанесённом в июне 2015 г. голландскими ВВС авиаударе в Ираке. Бывшему тогда министром иностранных дел Берт Кундерсу (Bert Koenders) точно было сообщено о данном инциденте. При этом не было названо число погибших. Этим летом стало известно, что голландский авиаудар унёс жизни около 70 мирных граждан.

Нынешний министр обороны страны Анна Бейлевелд в письме нижней палате голландского парламента сообщает, что именно таковым, по воспоминаниям её предшественницы Хеннис, был ход событий в 2015 г. По словам Хеннис, тон бесед о последствиях голландского авиаудара не носил тревожного характера. В ходе этих бесед лишь констатировался факт взрыва после налёта голландского истребителя F-16 и говорилось о необходимости проведения расследования, дабы установить, погибли ли при налёте мирные граждане.

Ранее Рютте уже сообщал, что не помнит, был ли он проинформирован об авианалёте вскоре после того, как тот был совершён. Бейлевелд в письме парламенту также сообщает, что премьер-министр не помнит о таком разговоре, но и не исключает, что он имел место. Тогдашний министр иностранных дел Кундерс, по её словам, не помнит о таком разговоре.

1 июля 2015 г. Кундерс был вторично информирован о сопутствующем ущербе в результате действий голландской авиации в Ираке. 4 июня 2015 г. голландский авиаудар обсуждался на совещании, на котором были представлены министерства иностранных дел, внешней торговли, обороны, юстиции и министерство по общим вопросам (фактически — канцелярия премьер-министра). На этом совещании шла речь о возможных жертвах среди мирного населения. Однако, по утверждению Бейлевелд, чиновники от министерства по общим вопросам на совещании 4 июня 2015 г. отсутствовали, а в протоколе этого совещания о мирных жертвах не упоминалось. По словам Бейлевелд, до сегодняшнего дня точно неизвестно, сколько именно в результате голландского авианалёта оказалось мирных жертв.

Первое расследование, проведённое американскими военными властями по следам голландского авианалёта, установило, что информацию о возможной гибели мирных граждан следует считать «заслуживающей доверия» (credible). Однако количество жертв в этом докладе не уточняется. Результаты дополнительного расследования были предоставлены в распоряжение голландского министерства обороны 22 января 2016 г. Согласно этому второму докладу, авиаудар голландских ВВС был совершён в соответствии с натовскими процедурами, но что гибель мирных граждан следует считать «вероятной» (probable). На этом американские власти сочли дело закрытым.

По словам Бейлевелд, из недавнего запроса стало ясно, что окончательного доклада по этому делу американскими властями составлено не было. Ранее журнал Elsevier Weekblad писал, что такой доклад существует, но что в голландском министерстве обороны его не могут найти.