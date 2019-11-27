Киев, , 08:29 — REGNUM Призыв украинской партии «Европейская солидарность» и её лидера Петра Порошенко отказаться от российского газа означает согласие платить дань европейским компаниям. Об этом заявил украинский политолог и экономист Александр Дудчак, передаёт RT.

Он отметил, что торговля с Россией была и остаётся, хотя в период президентства Порошенко в Киеве «рассказывали сказки» о получении газа из Европы.

«Всем понятно, что они просто платят дань европейским компаниям за право называть российский газ европейским. За это должны почему-то в конечном итоге расплачиваться украинские потребители», — сказал Дудчак.

В настоящее время возобновлению прямых поставок российского газа на Украину мешает руководство «Нафтогаза», добавил он. Политолог выразил надежду, что «цирк» с газовым контрактом надоел европейским партнёрам, и они смогут повлиять на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» назвала угрозой для национальной безопасности Украины прямые поставки газа из РФ и призвала не допустить их возобновления.

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