Дакка, , 08:20 — REGNUM Главнокомандующий вооруженными силами Бангладеш генерал Азиз Ахмед посетит Мьянму, об этом 27 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

«Целью визита является улучшение военных связей между двумя странами, а также выяснение возможностей углубления сотрудничества», — говорится в заявлении представителя армии подполковника Абдуллы Ибн Заида.

Также было отмечено, что визит Ахмеда никак не связан с вопросом о репатриации беженцев-рохинджа, проживающих в специализированных лагерях в Бангладеш.

Как передавало ИА REGNUM, в августе 2017 года боевики «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на правительственные посты, в результате ответных действий военных страну вынуждены были покинуть порядка 700 тыс. человек, переселившихся в лагеря для беженцев в Бангладеш.

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