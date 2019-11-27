Париж, , 08:08 — REGNUM Мали и Буркина-Фасо, охваченные насилием джихадистов, выразили солидарность Франции после гибели тринадцати французских солдат в ходе антиджихадистской операции, сообщает Le Figaro.

«Вы сказали и совершенно правильно, что эти солдаты умерли за Францию. Я хотел бы добавить, что они умерли за Мали, что они умерли за Сахель, что они умерли за свободу, что они умерли за человека», — говорится в послании президента Мали Ибрагима Бубакара Кейта в адрес его французского коллеги Эммануэля Макрона.

«Потеря велика, но жители Сахеля разделяют ваш траур», — добавил он.

В послании, также адресованном президенту Франции, глава Буркино-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе «чтит память о погибших солдатах» и «выражает искренние соболезнования их семьям, а также всему французскому народу».

Как сообщало ИА REGNUM, в результате столкновения двух вертолетов вооруженных сил Франции в Мали погибли 13 военнослужащих.

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