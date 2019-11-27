Екатеринбург, , 08:03 — REGNUM В международном аэропорту «Кольцово» города Екатеринбурга открылся новый офис туристско-информационной службы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В департаменте уточнили, что в туристическом центре информация представлена на шести иностранных языках. Иностранным гостям Среднего Урала представлены туристические маршруты в Свердловской области, а также они могут приобрести уральские сувениры.

Отметим, что, по данным Центра развития туризма, на автозаправках Свердловской области также появятся информационные стенды для иностранных туристов. Ими будут оборудованы 20 таких станций.