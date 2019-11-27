Канберра, , 07:59 — REGNUM Просьба актрисы Памелы Андерсон о помощи в деле журналиста Джулиана Ассанжа отклонена премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном. Об этом 27 ноября сообщает телерадиокорпорация ABC.

В конце прошлого года Андерсон попросила Моррисона обратиться к британским и американским властям для содействия в освобождении основателя WikiLeaks. В начале ноября 2019 года она опубликовала открытое письмо к властям Австралии с просьбой защитить Ассанжа. Моррисон ответил актрисе, что правительство Австралии не будет вмешиваться в судебное преследование журналиста.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября группа врачей обратилась к министру внутренних дел Великобритании Прити Пателу с письмом, в котором утверждается, что Джулиан Ассанж может умереть в тюрьме, если в ближайшее время ему не будет оказана квалифицированная медицинская помощь.

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