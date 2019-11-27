Челябинск, , 07:57 — REGNUM В Челябинской области назойливо пристающие к гражданам попрошайки будут подвергаться штрафам. Поправки в законодательство региона одобрили в первом чтении депутаты областного Заксобрания.

Речь идёт о приставании к гражданам на улицах или в других общественных местах. Под санкцию попадут те, кто хватает людей за руки или одежду для извлечения какой-либо выгоды. Если человек просто мирно стоит с протянутой рукой, то его наказывать не будут.

Новая статья будет включена в областной закон «Об административных правонарушениях». Гадалкам и попрошайкам грозит штраф от тысячи до трёх тысяч рублей.