Вашингтон, , 07:47 — REGNUM «Военное вмешательство» со стороны России подрывает стабильность в Ливии, заявил помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер на брифинге.

Он заявил, что Соединённые Штаты выступают за «спокойное и процветающее будущее для жителей Ливии», однако некие «внешние силы» разжигают в этой стране насилие. В качестве одной из таких «внешних сил» дипломат привёл Россию.

«В частности, военное вмешательство России угрожает миру, безопасности и стабильности», — заявил Шенкер.

Он подчеркнул, что якобы в Ливии действуют как регулярные войска российской армии, так и наемники из частных военных компаний. По мнению госдепа, они выступают в поддержку Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября маршал Халифа Хафтар встретился с делегацией из Соединённых Штатов. На встрече стороны обсудили меры по прекращению боевых действий и мирному урегулированию в Ливии.

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