Вашингтон, , 07:32 — REGNUM Ввести запрет на участие российских спортсменов в Летних Олимпийских играх 2020 года в Токио потребовал руководитель антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт. Об этом 26 ноября говорится в его заявлении, опубликованном на сайте агентства.

По мнению Тайгарта, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) должно действовать в случае нарушений более смело и решительно. Он также заявил, что из-за «мошенничества в государственной и спортивной системах» страдают обычные спортсмены. Чиновник назвал неадекватным предложение Комитета по соответствию (CRC) о предоставлении российским спортсменам права выступать под нейтральным флагом на всех без исключения крупнейших состязаниях, которые пройдут в ближайшие четыре года.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября глава комиссии ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев заявил, что обвинения WADA в адрес РФ и требования об отстранении российских спортсменов от соревнований являются юридически не состоятельными.

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