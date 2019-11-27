Екатеринбург, , 07:24 — REGNUM В Екатеринбурге до конца 2019 года будет получено разрешение на ввод в эксплуатацию протяжённого участка улицы Чемпионов в жилом районе Солнечный. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

В мэрии уточнили, что строительные работы завершены, и общая протяжённость улицы составит более 1,2 км, а ширина автодороги 15 м. Также завершены работы по строительству улицы № 11, которой ещё предстоит дать наименование.

Напомним, что первый участок улицы Чемпионов от Золотистого бульвара до Городской улицы введён в эксплуатацию в конце 2018 года.

Отметим, что также начата разработка проекта строительства улиц 2-й Новосибирской и Лучистой, а также трамвайного кольца на улице Окружной.