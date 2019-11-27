Вашингтон, , 07:17 — REGNUM Госдепу США удалось собрать около 20 тысяч сообщений от участников протестов в Иране, свидетельствующих о якобы подавлении народных выступлений со стороны иранских властей. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в Twitter.

«Я собрал около 20 тысяч сообщений. Соединенные Штаты уже приняли меры против иранского министра дезинформации (речь идет о санкциях против министра информационных технологий Ирана Мохаммада Джавада Азари Джахроми — прим. ИА REGNUM). Будет еще больше санкций», — заявил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября госсекретарь США Майк Помпео призвал иранских протестующих присылать ему через Telegram фотографии и видеозаписи протестных акций. По его словам, эти записи нужны для доказательства преследования протестующих со стороны иранских властей.

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