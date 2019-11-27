Бишкек, , 07:07 — REGNUM Военная прокуратура запретила компании «Цифровые технологии» выпускать в телеэфир принадлежащий арестованному экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву телеканал «Апрель», передает «Kaktus.media».

При этом надзорный орган обосновал свой вердикт тем, что ранее Первомайский суд киргизской столицы наложил арест на долю ОсОО «Апрель-ТВ» в ОсОО «Цифровые технологии», а потому директор «Апреля» Дмитрий Ложников лишен права на трансляцию телеканала «Апрель».

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При этом в военной прокуратуре подчеркивают, что ранее принятое собранием учредителей «Цифровых технологий» решение о том, чтобы разрешить «Апрелю» выходить в телеэфир с 26 ноября 2019 года, является незаконным.

В случае нарушения постановления военная прокуратура Киргизии грозит приостановить деятельность компании «Цифровые технологии», тем самым лишив выхода в эфир сразу 21 телеканал.

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