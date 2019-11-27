Бишкек, , 07:05 — REGNUM Российская делегация во главе с руководителем Россотрудничества Элеонорой Митрофановой прибыла в столицу Туркмении для установления новых связей в культурной и образовательной сферах, передает «Медиа-Туркмен» сегодня, 26 ноября.

Российские эксперты провели для своих туркменских коллег презентацию проектов в образовании, которые российская сторона могла бы помочь реализовать в Туркмении.

Участники встречи обсудили роль школьных кружков в подготовке профессиональных кадров, в которых нуждается экономика Туркмении. Представители Россотрудничества предлагают выявлять будущих специалистов в той или иной сфере с помощью тематических кружков, а затем «вести» их со школы и до выпуска из вуза.

«Сегодня мы имеем возможность не догонять прогресс, а идти с ним в ногу. Но для этого нам нужны работники с определенными компетенциями — инженеры, IT-специалисты, архитекторы больших данных», — подчеркнули российские делегаты.