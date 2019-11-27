Вашингтон, , 06:41 — REGNUM Американская энергетическая корпорация ConocoPhillips намерена через суд завладеть активами венесуэльской нефтеперерабатывающей компании Citgo, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что американская компания хочет получить активы в качестве обязательной выплаты от государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, чьей «дочкой» является Citgo. Ранее, по данным агентства, аналогичные планы имела и канадская золотодобывающая корпорация Crystallex.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года Международный центр по урегулированию инвестиционных споров Всемирного банка обязал Венесуэлу выплатить $8,7 млрд американской компании ConocoPhillips в качестве компенсации за национализацию активов в 2007 году.