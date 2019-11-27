Тегеран, , 06:38 — REGNUM Мирное урегулирование в Афганистане обсудили министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф и члены делегации движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на встрече в Тегеране. Об этом 27 ноября сообщил пресс-секретарь движения Сухайль Шахин в своем Twitter.

Делегацию возглавлял заместитель руководителя движения мулла Барадар Ахунд. Участники встречи также затронули проблему афганских беженцев в Иране и договорились о дальнейшем двухстороннем сотрудничестве.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября руководство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провело переговоры в Пакистане с министром иностранных дел Шахом Мехмудом Куреши.

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