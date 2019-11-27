Оренбург, , 06:35 — REGNUM В Оренбурге появилось российско-британское научное кафе. В церемонии открытия принял участие генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге Ричард Эндрю Дьюэлл, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре Оренбургского государственного университета.

Эндрю Дьюэлл отметил, что главная задача его визитов по консульскому округу — определиться, в каких сферах возможно сотрудничество.

«В Оренбурге мы открыли первое научное кафе, для чего привезли сюда представителей высших учебных заведений из Великобритании. Мне кажется очень важным, что теперь ученым есть где встретиться, обменяться мнениями и таким образом дать старт сотрудничеству в той сфере, которая им интересна», — сказал он.