Пекин, , 06:23 — REGNUM Эгоистичная и односторонняя американская политика на Ближнем Востоке приводит к тому, что в регионе продолжают развиваться конфликты, заявил 27 ноября помощник министра иностранных дел Китая Чэнь Сяодун во время открытия форума «Безопасность на Ближнем Востоке» в Пекине.

«США оказывают гигантское влияние на регион, продолжают придерживаться эгоистичной, односторонней политики, ведут борьбу за счет слабых, что стало одним из важнейших вопросов в поддержании безопасности в регионе», — сказала представитель Китая.

По его словам, такое отношение к народам и странам со стороны США сохраняет напряженность в регионе Персидского залива, при этом риски новых столкновений с участием экстремистских и террористических групп только возрастают.

Форум «Безопасность на Ближнем Востоке» проходит 27−28 ноября в Пекине. В нём принимают участие официальные лица и эксперты из Китая, России, стран Ближнего Востока, других стран и регионов мира.

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