Пхеньян, , 06:21 — REGNUM Президент Сирии Башар Асад поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за поздравления в честь годовщины начала «Движения исправления», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В ответной телеграмме сирийский лидер отмечает, что ряд западных стран во главе с США пытаются вмешиваться в дела суверенных государств, включая Сирию и КНДР. Асад отмечает, что для противодействия этому необходимы совместные усилия и сотрудничество.

«Мы уверены в важности исторических и особых дружественных отношений между обеими странами и заверяем, что будем прилагать удвоенные усилия к укреплению и развитию отношений между обеими странами в соответствии с совместными интересами дружественных двух народов», — приводит ЦТАК слова президента Сирии.