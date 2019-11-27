Мехико, , 06:16 — REGNUM Заявление президента США Дональда Трампа, в котором он говорит о намерении внести мексиканские наркокартели в список террористических организаций, заинтересовало власти Мексики. Об этом 26 ноября сообщает мексиканское внешнеполитическое ведомство.

Представители МИД государства уже обратились к американской стороне. Власти Мексики планируют обсудить этот вопрос с госсекретарем США Майком Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября Дональд Трамп в телефонном разговоре предложил президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору помощь в борьбе с наркокартелями.

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