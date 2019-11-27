Кемерово, , 06:07 — REGNUM Новый глава Краснобродского городского округа Кузбасса Раис Гильфанов официально вступил в должность. Церемония состоялась в «КЦ Краснобродский» накануне, 26 ноября, сообщили ИА REGNUM в администрации региона.

На инаугурации присутствовали губернатор области Сергей Цивилёв, представители власти округа и региона, угольных, промышленных, торговых предприятий, учреждений социальной сферы, общественных и религиозных организаций.

Выборы прошли 21 ноября 2019 года на 48 внеочередной сессии третьего созыва Совета народных депутатов Краснобродского городского округа. По итогам голосования депутатского корпуса на пост руководителя территории единогласно был избран Раис Гильфанов, который с 3 октября 2019 года исполнял обязанности главы города.

Ранее он был заместителем главы Прокопьевского района по экономике и финансам.