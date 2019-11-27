Вашингтон, , 05:52 — REGNUM Юристы Белого дома уведомили американского лидера Дональда Трампа о жалобе информатора на его разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским еще в конце августа, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их данным, Трамп получил информацию о жалобе в конце августа. Отмечается, что юристы Белого дома пытались понять, требует ли от них закон передать жалобу в Конгресс США. Газета указывает, что уже в сентябре, после этих событий, Трамп распоряжается разморозить военную помощь Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что не отправлял своего юриста Рудольфа Джулиани на Украину для начала расследование против экс-вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп подчеркнул, что Джулиани мог совершать поездки на Украину для решения других вопросов.

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