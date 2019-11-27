Москва, , 05:38 — REGNUM Авиасообщение с Грузией может быть восстановлено в первой половине 2020 года, передают 27 ноября «Известия» со ссылкой на информированный источник в правительстве России.

«Надо дождаться завершения внутриполитического кризиса в Грузии», — цитирует издание собеседника.

По его словам, Москва рассматривала возможность восстановления авиасообщения до Нового года, однако отложить принятие решения по этому вопросу вынудили политический кризис в Грузии и «накал русофобии». Эти факторы указывают на то, что ситуация в соседней стране остается небезопасной.

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