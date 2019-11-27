Вашингтон, , 05:34 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не отправлял своего адвоката Рудольфа Джулиани на Украину для того, чтобы инициировать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера Байдена. Об этом 26 ноября Трамп заявил в интервью радиоведущему Биллу О'Райли, сообщает агентство Bloomberg.

Американский лидер отметил, что считает своего адвоката борцом с преступностью. По словам президента США, Рудольф Джулиани мог посетить Украину для решения вопросов других клиентов. Трамп добавил, что подробности визита можно уточнить непосредственно у Джулиани.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября Федеральная прокуратура штата Нью-Йорк начала расследование в отношении Рудольфа Джулиани с целью проверки его деятельности на Украине.

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