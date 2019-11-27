Москва, , 05:01 — REGNUM Украина может быть уничтожена Россией как «поджигатель войны», если не прекратит свою антироссийскую политику. Об этом лидер ЛДПР Владимир Жириновский написал в своем Twitter.

Жириновский сравнил сегодняшний Киев с Берлином 1933 года. По словам российского политика Украина пытается заразить своим безумием Соединенные Штаты.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября Владимир Жириновский призвал спасать русских Донбасса и выразил опасение о том, что США может превратиться в парламентскую республику.

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