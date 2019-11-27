Прага, , 04:47 — REGNUM Правоохранительные органы Чехии завели уголовное дело на генерального секретаря Коммунистической партии Чехословакии Милоша Якеша, премьер-министра ЧССР Любомира Штроугала и главу чехословацкого МВД Вратислава Вайнера, передает «Чешское радио» со ссылкой на официального представителя прокуратуры республики Яна Лелека.

Их обвиняют в злоупотреблении полномочиями из-за применения пограничниками огнестрельного оружия на чехословацкой границе. Прокуратура считает, что в результате бездействия обвиняемых с марта 1976 года до конца 1989 года девять человек погибли от огнестрельных ранений при попытке незаконно перейти границу ЧССР. Также указывается, что семь человек тогда получили ранения.

«Несмотря на это со своей позиции лидеры Чехословацкой социалистической республики не приняли никаких мер, которые бы предотвратили использование огнестрельного оружия», — подчеркнул Лелек.

Отмечается, что уголовное дело было возбуждено на основании недавно обнаруженных архивных данных. В настоящее время подозреваемые находятся на свободе. Однако в случае обвинительного приговора им грозит от двух до десяти лет лишения свободы.