Анкара, , 04:14 — REGNUM Военная операция «Источник мира», проводимая Турцией на территории Сирии, будет продолжена до полной победы над отрядами курдов. Соответствующее заявление 26 ноября распространил Совет национальной безопасности Турции, сообщила газета Yeni Safak.

Заседание Совбеза Турции прошло в президентском дворце в Анкаре и продолжалось более четырех часов. Председателем совета выступил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По итогам встречи её участники отметили, что рассчитывают на выполнение обещаний со стороны России и США, касающихся отвода курдских формирований «Силы народной самообороны» (СНС) от турецко-сирийской границы.

Как передавало ИА REGNUM, Турция объявила о проведении операции «Источник мира» 9 октября. Её целью является создание буферной зоны, в которую должны вернуться бежавшие из страны жители Сирии. После подписания 22 октября меморандума между Москвой и Анкарой боевые действия были приостановлены.

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