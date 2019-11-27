27 ноября 2019 | Время чтения 38 мин

Сергей Шакарянц, , 04:08 — REGNUM События 16−17 ноября, которые мы освещали и прозвали «бензиновым бунтом», правда, «не получившимся», тем не менее, продолжают будоражить воображение у достаточно многих, в том числе и тех, кто лицемерно считает себя «друзьями иранского народа». Это определение автор данного материала вывел из многочисленных записей и комментариев разного рода «доброхотов», причём из различных стран мира, а не только, допустим, с Запада или России, не говоря уже о США и… Израиле. Удивительно иное — и вполне себе реальные, истинные друзья Ирана, блуждающие сами по себе в своих же иллюзиях, и лица, отрабатывающие, по-видимому, некие гонорары в попытках заморочить голову как самим иранцам, так и тем, кто позиционирует себя в качестве друзей этого государства, так и не могут понять простой истины. А именно: страна, стоящая «на рельсах» революции, пусть и Исламской, не перейдёт на, так сказать, «рельсы других революций». Это исключено. По крайней мере, до тех пор, пока в миру принято Единобожие… А чтобы произошло невероятное — что ж, давайте все вместе готовиться к «стиранию» иудаизма, христианства, ну, а за этими двумя — и ислама… Не правда ли, апокалипсическая картина представляется?.. Как говорится, ну то-то же…

Иран

Наше предложение готовиться к исчезновению всех трёх Авраамических религий — это не фантастика, а вывод из тех наблюдений, которые пришлось делать на фоне событий, развёрнутых непонятно кем в… Ереване, да ещё 22 ноября, то есть спустя 6 дней после протестных акций в самом Иране и спустя 5 дней после того, как вооружённые вылазки бандитов, пытавшихся воспользоваться недовольством рядовых граждан, были подавлены иранскими силовиками и народным ополчением «Басидж». Мы в очередной раз умышленно подчёркиваем — да, именно народным ополчением «Басидж». Организаторы и подстрекатели «пятых колонн» внутри Ирана всё никак не возьмут в толк, что органам организации сопротивления внешним врагам в этой стране ужасно как много десятилетий, и это не Ирак с Сирией, где народные ополчения приходилось организовывать наспех, в условиях тяжелейших войн. Итак, что имело место в Ереване? Группа непонятно кого — но кричавших и певших на фарси, вначале устроили малочисленную (человек 10−11) «кричалку» возле Дома правительства, а затем направились к посольству Ирана в Армении, где повторили свои «кричалки». Но с интересным добавлением — как передавали армянские телеканалы, сия «группа поддержки» (кому??? — протесты в Иране к 22 ноября переросли в другие акции, акции солидарности с властями и силовиками!) скандировала: «Изыди, аятолла Хаменеи» и «Изыди, Ислам». Оппп-ааааа, приехали, что называется. По данным, которые, конечно же, нуждаются в проверке и перепроверке, сия группка «поддержки протестующих в Иране» (да ещё спустя 5−6 дней) прибыла в Армению из Западной Европы. Да, на Западе немало выходцев из Ирана, не являющихся гражданами Исламской республики Иран. На Западе базируется иранская террористическая группировка «Моджахеддин-э-хальк» (MEK), конкретно во Франции и Англии. Но это явно не граждане Ирана — которые в Ереване к тому же прикрыли свои лица медицинскими масками. Видимо, не хотели уж полностью копировать «куёвский [поговаривают, что на Украине бандеровской Светлый град Киев хотят переименовать в Куёв — прим.] майдан» и надевать пресловутые «балаклавы»…

По нашим данным, уполномоченное должностное лицо иранского посольства-дипломат имел встречу с одним из самых высоких должностных лиц из окружения премьер-министра Никола Пашиняна. Оное лицо, конечно, попыталось отбрехаться от иранского дипломата — мол, у нас Армения вся такая «демократическая», все протесты разрешены, и так далее. Очень глупое оправдание — если учесть, что Ирану не составляет особого труда именно в Ереване произвести задержание агента, например, ЦРУ США — как то и имело место летом текущего года, после того, как соответствующие иранские органы зафиксировали встречу резидента ЦРУ с его иранским агентом в одном из ереванских кафе. Ведь иранский дипкорпус всё, абсолютно всё наблюдал и наблюдает в происходящем в Ереване на протяжении 2018−19 гг. непосредственно сблизи, а не пользуется «инструкциями» из Тегерана. И в иранском посольстве аккуратно и дотошно перлюстрирует буквально всё, что пишется и озвучивается в Армении за указанный период, по самым разным вопросам и проблемам. Поэтому понятна недоуменная озабоченность иранцев тем, что, зная или «догадываясь» о намерениях группки приезжих с Запада, никто, тем не менее, не послал к посольству Ирана в Ереване наряды полиции или даже — Службы нацбезопасности (СНБ) Армении. Ну, а если бы «поддержанты протестантов» предприняли б теракт против посольства?.. Само собой разумеется, что иранский дипломат, вышедший на ближайшее окружение премьера Пашиняна, в свою очередь, ответил, что и у его страны есть самое демократическое право защищать свои интересы и безопасность своих дипломатов, а то и — осуществлять данные мероприятия (защиты интересов и охраны безопасности) в превентивном порядке, где бы это ни потребовалось. И это исключительно демократическое право Ирана — избирать меру для своих действий и мероприятий… Безусловно, что власти Армении будут молчать, не найдут, что ответить дипломатам и властям Ирана.

Как мы видим, эпизод сам по себе красноречив, и даже не хочется публично высказать подозрение, что прекрасно знали власти Армении, что это была за группка крикунов, кем вдохновлялась, за какие деньги или посулы, и так далее. Но коли там, рядом с крикунами, был «отмечен» некий бывший гражданин Ирана, армянской национальности, ныне подвизающийся на ниве сотрудника «Радио Свобода», финансируемого из средств Конгресса США, то уж — извините. Бензин в Иране и цены на него — бензином, но отрицать причастность иностранных, в частности, американских спецслужб к попытке перевести мирный протест граждан Ирана в уличные погромы и бои или вот к описанной «акции поддержке» в столице Армении, на наш взгляд, будет означать проявление самонадеянной глупости. Факты — штука ж стальная, со сталью не шутят. Была бы в Армении национально ориентированная СНБ — во взаимодействии с соответствующими спецслужбами Ирана, контрразведчики в Ереване уже знали бы и организаторов, и участников антииранской вылазки, и установили бы связи и т.д.

Тем не менее, вопрос нуждается в осмыслении и проработке, потому что сегодня многих интересует — какова ближнесрочная перспектива развития событий в Иране и вокруг него? Жизнь показала — не нужны властям Ирана никакие «переговоры с улицей», это ж не Украина и не Армения. И допустим, один из «советов», заканчивавшийся утверждением, что если, мол, иранские власти не пойдут «на уступки улице», то — «процессы внутриполитической дестабилизации станут набирать силу и могут иметь самые невероятные последствия», лишён оснований. Надо просто знать историю Ирана — Иран, как при шахе, так и при государственном строе Исламской революции, никогда не шёл и не идёт на «сговор с улицей». В Иране, образно говоря, украинскими или армянскими тупостями не занимались и не занимаются — пример китайской площади Тяньаньмэнь властям Ирана был всегда более понятным. И вообще — с какой улицей «договариваться»? Улицей презренного меньшинства или улицей подавляющего большинства? 21 ноября на улицах свыше тысячи крупных иранских городов шли массовые митинги и демонстрации, участники которых требовали суда над провокаторами и наёмниками иностранных спецслужб. Это массовое движение охватило сотни тысяч иранских граждан. Уместно задать вопросы: 1) это кто же в разных столицах мира настолько недобросовестно убедил уйму экспертов в том, что в Иране якобы «смена власти скоро-скоро»? 2) ну и о чём власти Ирана должны «договариваться с улицей», большинство пешеходов на которой и так — сторонники властей и госстроя Исламской революции? А разве демократия — это вседозволенность для меньшинства, это больше не власть большинства? И такое наблюдение — поразительно, но ни на Западе, ни тем более в нынешней Армении, практически никто ничего старался не писать о сотнях тысячах иранцах, вышедших 21 ноября, и тоже на акции протеста, но протеста против вакханалий наёмников и террористов, с чего бы это такая «избирательность»? Сколько она стоит, такая «избирательность», дамы и господа журналисты в Европах, Америках, Армениях?..

Всю неделю после подавления вражеской вылазки 17 ноября, в Иране усиленно развёртывается маховик Возмездия. Представитель Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Рамазан Шариф 24 ноября заявил, что в стране арестовали всех лидеров протестов и попыток вооружённых вылазок против властей и народа. По словам представителя КСИР, протесты были организованы запрещёнными, в том числе сепаратистскими группировками, воспользовавшимися недовольством ряда граждан страны. Впрочем, Шариф, как сообщается, не исключил, что за демонстрантами могли стоять члены семьи шаха Пехлеви, правившей в Иране до 1979 года. КСИР в провинциях Альборз, Фарс, Тегеран и Хузестан произвёл массовые задержания зачинщиков недавних протестов. По словам генерала, количество задержанных насчитывает сотни человек, при этом большинство из них имеет связи с иностранными спецслужбами . «Враги обучили головорезов, чтобы навести беспорядки в Иране, который успешно справляется с санкционным давлением», — отметил Рамезан Шариф. Он подчеркнул, что из 750 городов Ирана массовые протесты прошли как минимум в 100, однако они завершились менее чем через трое суток после начала. По его мнению, данный факт свидетельствует об отсутствии народной поддержки протестующих.

В этот же день губернатор провинции Керманшах Хушанг Базванл заявил, что в ходе недавних протестов в стране были задержаны представители террористических групп, таких, как «Исламское государство» (ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)), «Моджахеддин-э-хальк» (MEK (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) и «Партия свободной жизни в Курдистане» (PJAK (организация, деятельность которой запрещена в РФ)). Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr News. Все три террористические группировки признаны преступными в Иране, а террористов MEK, в частности, в последние дни власти Франции решили изгнать с территории своей страны. «В течение нескольких недель протестующие возглавлялись антиреволюционными террористическими группами, однако столкнулись с решительным сопротивлением населения», — подчеркнул губернатор. Хушанг Базванд отметил, что террористы координировали уничтожение государственной и частной собственности, однако все их замыслы провалились. По словам чиновника, в таких «протестах» чётко прослеживается иностранный след, и все заказчики протеста давно известны .

Небольшая реплика — у автора данного материала есть все основания считать, что большая часть из крикунов, «засветившихся» в Ереване возле иранского посольства, накануне прибыла в Армению рейсом из Парижа. То есть, теоретически, эти лица вполне могут иметь связь с парижскими структурами террористической группировки MEK… Ну, сейчас же в Армении террористам — раздолье, гуляют же на свободе члены группы «Сасна црер», обвиняющиеся в убийстве полицейских в событиях лета 2016 г. в Эребунийском полку патрульно-постовой службы… И, кстати, непонятно куда «пропали» террористы, арестованные СНБ Армении 21 апреля 2018 г. по обвинению в подготовке массового теракта группировкой «Сасна црер», преступники намеревались установить от 100 до 150 управляемых мин и других взрывчатых устройств. Где? «Далма мол"в Ереване… Рядом с мостами или на мостах… Возле и в жилых домах. На Опере… Собирались создать атмосферу страха в стране. Девятнадцать человек, причастных к той же группе «Сасна црер». Лишь шестеро были задержаны. Но где они — увы, граждане Армении не знают. А вообще-то, кто-то знает?.. Поэтому не придётся слишком сильно удивляться, если выяснится, что власти Армении умышленно или по «незнанию» пропустили в страну лиц, связанных с иранской террористической группировкой MEK…

Вернёмся к Ирану. Крайне симптоматично, что именно 24 ноября выступил перед иранским народом и председатель Высшего совета нацбезобасности (ВСНБ) Ирана контр-адмирал Али Шамхани. Он заявил в интервью информагентству «ANA», что КСИР Ирана предотвратил теракт на газовом месторождении Эселуйе в провинции Бушехр на юге Ирана: «Запланированная атака врагов Исламской Республики Иран на иранское месторождение нефти Эселуйе сорвана. Возможно, что недоброжелатели стремятся отомстить за то, что сделало йеменское движение «Ансаруллах», атаковав саудовские объекты, однако враг потерпел неудачу». По словам Шамхани, всё это было делом рук лиц, связанных с иностранными спецслужбами. За сутки до контр-адмирала, официальный представитель правительства Ирана Али Рабии, в кулуарах заседания кабмина заявил об усилиях злоумышленников по подрыву объектов нефтепровода Эселуйе и планировании нападения на системы связи в Ширазе и ряда военных центров ИРИ, пишет информагентство «ANA».

В этот же день заместитель командующего КСИР по координации контр-адмирал Али Фадави во время встречи с журналистами в Тегеране, как сообщал ресурс Tasnim News, заявил, что поддержка официальных лиц США в отношении беспорядков была вопиющей, «и они сами заявили об этом», добавил он. Он также выразил сожаление по поводу поддержки со стороны иностранных государств недавних насильственных действий преступников, пытавшихся воспользоваться акциями протеста и подчеркнул: «В течение 40 лет США совершали злодеяния против Исламской революции, и в течение 40 лет они терпели поражение». Американцы увидели, какое тяжёлое поражение им было нанесено в течение 48 часов, сказал он, имея в виду успех сил безопасности в борьбе с беспорядками в Иране в течение 48 часов. «Наше послание для врагов — такое же самое, что и 40 лет назад, но разница в том, что мы с каждым днём становимся сильнее», — заявил контр-адмирал Фадави.

24 ноября депутат Мажлеса (парламента) Ирана Мостакеллина Джомали Джафарзаде заявил, что вмешательство США в протесты было одной из причин отключения интернета на прошлой неделе, сообщало агентство Mehr News. По словам политика, учитывая обстановку в стране, отключение интернета было единственным разумным решением. Он отметил, что Мажлес наряду с другими структурами будет участвовать в подсчёте ущерба отечественным IT-компаниям, и также подчёркнул, что иранский парламент осуждает санкции США против министра информационных технологий Ирана Мохаммада Джавада Азари Джахроми. Напомним, что Высший совет по национальной безопасности (ВСНБ) Ирана распорядился отключить интернет в стране, чтобы помешать протестующим координировать свою деятельность. Но уже к 21 ноября в большинстве провинций интернет-связь была восстановлена.

Официальный представитель МИД Ирана Сейед Аббас Мусави 25 ноября на пресс-конференции в эфире иранского англоязычного телеканала Press TV заявил, что «поддержка протестов, которую оказывают представители других стран, — это вмешательство во внутренние дела Ирана». Он отметил, что некоторые страны, что удивительно, поддержали бунтовщиков. Люди вправе мирно протестовать, однако в беспорядках участвовали и «террористические силы», добавил дипломат. «Вмешательство США в протесты отнюдь не было признаком доброй воли по отношению к иранскому народу. Очевидно, что Вашингтон желал усилить напряжённость и в итоге устроить государственный переворот», — отметил дипломат. Он также заявил, что позиция Белого дома в отношении протестующих соответствует политике «максимального давления» на Иран. «США хотят оказать давление на правительство, провоцируя людей», — заявил Аббас Мусави. По его мнению, заговоры Вашингтона не принесут никакой пользы, ибо массы людей готово поддержать иранское правительство. А официальный представитель Совета Стражей Конституции Ирана Аббасали Кадходаи заявил, что выражение поддержки протестующим со стороны Европы и Америки должно пресекаться международным судом, сообщило иранское информационное агентство Mehr News. Чиновник призвал иранские власти подать в Международный суд на ЕС и США за то, что они поддерживают «уничтожение государственной и частной собственности, убийство людей с применением огнестрельного оружия и создание хаоса на территории Ирана». Он также высоко оценил заявления посла Ирана в Лондоне Хамида Баединежада, направленные против антииранских пропагандистских СМИ на Западе, поддержавших беспорядки на территории ИРИ. Судебные власти пообещали, что вина каждого арестованного будет изучена, и каждый получит наказание, соразмерное содеянному преступлению.

Кстати, именно 25 ноября по Ирану прокатилась вторая волна митингов, демонстраций и шествий в поддержку власти и госстроя Исламской республики. Люди из всех слоёв общества провели шествия в иранской столице Тегеране для осуждения беспорядков, вмешательства иностранных сил во внутренние дела страны и для поддержки Исламской республики, сообщало агентство IRNA. Иранская общественность отвергла иностранное вмешательство во внутренние дела страны и выразила солидарность с правительством, принявшим решительные меры по пресечению смуты и волны беспорядков. Массовые шествия в поддержку руководства ИHB в последние дни также прошли в различных городах Ирана. Демонстранты решительно осудили повреждение общественной собственности, напоминало агентство.

Отметим: на митинги пришли и военнослужащие КСИР, чем вызвали бурю восторга и воодушевления у рядовых граждан. Не было человека, который бы ни хотел поблагодарить военных за то, что не дали стране скатиться в пучину хаоса. На массовом митинге в Тегеране 25 ноября, сообщало агентство Mehr News, выступил лично главком КСИР генерал-майор Хоссейн Салами. Он сказал народу, что массовый митинг в Тегеране, направленный против массовых беспорядков, стал «последним гвоздём в гробу самого большого врага в истории, а именно Соединённых Штатов». Главком КСИР предупредил, что Иран уничтожит Саудовскую Аравию, Израиль, Великобританию и США, если они пересекут «красные линии» Ирана: «Вы испытали нас на поле битвы и получили твёрдые пощёчины, и вы не смогли ответить. Весь мир, вероятно, видел некоторые из этих пощёчин, а некоторые из них не видели. Вы должны остановиться и не пересекать наши «красные линии», потому что если вы это сделаете, мы вас уничтожим». Салами предостерёг врагов от любой агрессии, призвав их не испытывать терпение Ирана. Кроме того, главком КСИР посоветовал Израилю и сионистам не ждать помощи от Соединённых Штатов, так как они проявят нелояльность и придут очень поздно, чтобы помочь после их уничтожения. Что это за «красная линия», главком КСИР не уточнил, также не сказал он и о том, как планирует уничтожать державы, совокупная военная мощь которых намного превосходит иранскую. Но — это же Восток, и Иран — древнейшая, если не наидревнейшая цивилизация Востока. Во времена же, когда Иран по сути управлялся пришлыми чужаками и не бывал «сам — собой», тем не менее, иранские руки дотягивались до врагов, вспомним хотя бы о мстителях из иранской исмаилитской крепости Аламут… Позволим себе лишь одно, пусть и неоднозначное, дополнение относительно этих мстителей: «Фанатично настроенные представители движения исмаилитской ветви шиитского ислама избегали открытых конфликтов, предпочитали действовать скрытно, представляя тем самым множество проблем политическим оппонентам своего времени…». И срок той государственности с центром в Аламуте был отведён приличный — во всяком случае, у истории США годков поменьше…

Давайте посмотрим, как увязал генерал-майор Салами события вокруг «бензинового бунта» в Иране с общим «наступлением» антииранских сил на Ближнем Востоке. Это поучительно — в первую очередь, для тех экспертов, которые ищут причины нынешних событий исключительно во фразе «Ирану нужны реформы», видимо, подразумевая изменение политической системы. Почему мы выдвигаем такое предположение — попытаемся объяснить ниже по тексту. А пока вернёмся к заявлениям главкома КСИР. Сославшись на недавние беспорядки в Ливане и Ираке и похвалил Верховного лидера Исламской революции аятоллу Сейеда Али Хоссейни Хаменеи как великого человека, на которого «опирается любая нация, и всякий, кто убегал от него, падал» [цитата дословная — прим.], генерал-майор Салами заявил: «Как вы знаете, наш Лидер одержал победу над политикой США и Глобальным высокомерием в Ливане и создал там такую большую армию, от которой сионисты дрожат от страха днем и ночью. Он спас иракскую нацию от дьяволов и опасности разделения и собрал иракскую нацию вместе». Понятно, что говоря о создании большой армии (шиитской) в Ливане, главком КСИР почти явно намекал на боевые формирования и внутренние структурные соединения ливанской партии «Хезболлах». Известно, например, что у «Хезболлах» — свои разведка и контрразведка, своя военная разведка и т.д., действующие совершенно независимо от аналогичных госструктур Ливана. И именно поэтому силовые подразделения ливанской «Хезболлах», по большому счёту, малоуязвимы для своих противников. Что касается упоминаний Хоссейна Салами о роли Верховного лидера Ирана в восстановлении территориальной целостности и безопасности в Ираке, то тут мир получил косвенное доказательство того, что приказ, принятый во исполнение тем же КСИР в июле 2014 г., когда начало развёртываться тотальное наступление террористов группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Тикрит и Багдад, был отдан лично аятоллой Хаменеи, и именно на самом высшем уровне в Тегеране принималось решение о жёстком противостоянии планам США и Израиля по демонтажу иракской и сирийской государственностей с созданием на «отрезанных» территориях пресловутого «Великого Курдистана» и ряда других марионеточных квази-государств. То есть — против курса Вашингтона и Тель-Авива на новую карту «Глобального Ближнего Востока». Мы в течение этого года уже писали, почему противостояние Ирана все годы войны с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было жёстким — в Тегеране отлично знали, что в планах США также главным пунктом является уничтожение Ирана как страны. В конце концов, всё же в нашем мире взаимосвязано — называйте это хоть теорией сообщающихся сосудов, хоть теорией управляемого хаоса, хоть теорией заговоров, и т.д.

Выступил и заместитель командующего военно-морским флотом Ирана генерал Турадж Хасани Могаддам. Говоря о растущем вмешательстве США и некоторых европейских стран в недавние беспорядки в Иране, он заявил, что страна даст сокрушительный ответ на абсурдное и необоснованное вмешательство США и некоторых европейских стран. Подчеркнув, что вооружённые силы ИРИ всегда находятся в полной боеготовности, он отметил, что «бдительность и проницательность иранского народа разрушили все злые планы противника свергнуть Исламскую Республику Иран». Указав на то, что более 93% экспорта и импорта страны осуществляется через море, а интересы Ирана именно на море, он пояснил, что море и флот являются важной стратегической точкой для Исламской Республики Иран.

Ну, а МИД Ирана, конечно, не впервые, отметил двуличность позиции Евросоюза (ЕС) и европейских стран в целом. Но, пожалуй, впервые жёстко одёрнуло европейцев. Министерство иностранных дел Ирана считает заявление ЕС по протестам в Иране вмешательством во внутренние дела страны, заявил в четверг официальный представитель МИД ИРИ Сейед Аббас Мусави, сообщало IRNA. «Европе сперва лучше заняться своими беспорядками и проблемами. В Европе каждую неделю происходят задержания, в результате которых есть жертвы», — сказал Мусави в ответ на заявлении европейской дипслужбы по недавним протестам в Иране. Кроме того, Мусави упрекнул Европу за «невыполнение обещаний» по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД, JCPOA) по иранской ядерной программе, и поддержку экономического терроризма и санкций США против Тегерана. Чем «поддерживать протесты» в Иране, Европе пора бы давно приступить к исполнению своих обязательств по JCPOA, подчеркнул официальный представитель МИД Ирана…

В итоге на международной арене намечается своеобразный перелом. Так, США остались в «гордом одиночестве» на недавнем (22 ноября) заседании Совета управляющих МАГАТЭ по Ирану. Вот что заявлял посол России в международных организациях в Вене Михаил Ульянов: «Сегодняшние дебаты по Ирану в Совете управляющих МАГАТЭ были тяжёлыми … Почти все полностью привержены СВПД. США остаются в изоляции ». СВПД (JCPOA), — это та самая «ядерная сделка» Запада с Ираном, заключённая в июле 2015 г. при посредничестве России и Китая. Казем Кариб Абади, посол Ирана в международных организациях в Вене, заявил, что Европа должна заплатить цену, чтобы сохранить «самое важное дипломатическое достижение в мире». «Совершенно очевидно, что закрытие глаз на текущее состояние дел показывает, что европейцы ещё не готовы заплатить необходимую цену за поддержание наиболее важных дипломатических достижений и, как они называют это, одной из важнейших основ нераспространения», — сказал он. Он упомянул, что единственный способ сохранить ядерное соглашение 2015 года, состоит в том, что все стороны должны выполнять свои обязательства, добавив, что Европа должна определить деструктивную роль США в качестве основной причины текущего состояния дел вместо критики Ирана. Кариб Абади также отметил, что заявления Запада о распространении ядерного оружия в связи с возобновлением иранской ядерно-энергетической программы беспочвенны, подчеркнув, что такие комментарии не остановят Иран от продолжения развития своих национальных планов. Генеральный директор МАГАТЭ Корнел Ферута подчеркнул, что его агентство продолжает позитивное сотрудничество с Ираном.

А 25 ноября, выступая на еженедельной пресс-конференции, выше уже упоминавшийся официальный представитель МИД Ирана А. Мусави осудил идею возглавляемой США морской коалиции в Персидском заливе, заявив, что «мы рассматриваем присутствие и роль иностранных сил в нашем регионе, как причину нестабильности». «Мы сказали нашим соседям, что безопасность не может быть импортирована; скорее это должно быть достигнуто посредством коллективного сотрудничества между всеми заинтересованными странами», — добавил он. «Все страны должны участвовать в обеспечении безопасности в регионе, и мирная инициатива Ирана под названием Hormuz Peace Endeavour (HOPE) стремится достичь этой цели и содействовать безопасности в регионе, — сказал Мусави, — Мы объявили, что все страны могут принять участие в этой инициативе, и письмо президента Роухани по этому вопросу было направлено всем, а именно шести прибрежным государствам Персидского залива, а также Ираку». И далее официальный представитель МИД ИРИ удивил: «Мы надеемся, что они отбросят свои иллюзии и положительно откликнутся на наш призыв к миру. Некоторые страны приветствовали эту инициативу, а некоторые всё ещё рассматривают её, а три другие уже дали положительный ответ ». Даже если допустить, что одной из этих трёх стран является Ирак, управляющийся шиитским правительством, выходит, что две другие страны — это… кто-то из союзников США в регионе Персидского залива. И наиболее реальные «претенденты» — это Оман, Катар, отказавшийся от «идеи» поддержки террористов в Сирии и Ираке, ну или ОАЭ, недавно «разморозившие» и вернувшие Ирану его деньги.

Вступилась за Иран в открытую и Россия. Мы напомним, что ещё 21 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова жёстко отметила, что заявления госсекретаря США Майкла Помпео о «поддержке» иранского населения [во время протестов 16 ноября — прим.] лицемерны, американцы делают всё возможное, чтобы население Ирана страдало. «Хочу напомнить, что внутренние решения, которые были приняты руководством Ирана, — речь идёт о повышении цен на бензин, после чего начались волны протестных настроений, всё это было спровоцировано абсолютно незаконным и массированным санкционным давлением, которое США оказывают на эту страну», — сказала Захарова на брифинге. Она подчеркнула, что из-за действий Вашингтона нарушаются и фундаментальные права человека, законные интересы населения Ирана на беспрепятственное получение продовольствия, медикаментов, всех видов необходимой продукции. По её словам, заявления Помпео о «поддержке» иранского народа вызывают недоумение.

«Мы следим за развитием ситуации, мы понимаем, что ситуация непростая с учётом, в том числе, и международной обстановки. Мы видим, какое количество внешних игроков пытаются влиять на развитие внутренней ситуации в Иране. Мы также обратили внимание на заявление, которое было сделано господином Помпео со словами поддержки иранского народа. Это вызвало у нас недоумение, учитывая, что многое, что вызывает недовольство или становится причиной тех процессов, которые проходят внутри Ирана, вызвано именно действиями США», — сказала госпожа Захарова.

Примечательны и заявления постпреда Ирана в ООН Маджида Тахт-Раванчи, который жёстко предупредил 25 ноября, что Совет Безопасности ООН сталкивается с кризисом легитимности и авторитета, который должен быть решён путём реформ. Выступая перед заседанием СБ ООН в Нью-Йорке, Тахт-Раванчи подверг критике структуру Совбеза, подчеркнув, что его необходимо расширять сбалансированным образом, сообщало Mehr News. Иранский дипломат отметил, что в геополитическом плане в Совбезе из 15 членов преобладают западные страны, три из которых имеют право вето. «Это в то время, как географически западноевропейская и другие группы слишком представлены, а основные регионы плохо представлены в количественном отношении и имеют меньше прав и привилегий с точки зрения права вето или постоянного членства, — добавил он. — На сегодняшний день треть членов ООН никогда не имели шансов стать членом Совета, в то время как было 20 стран, каждая из которых служила в этом органе от 10 до 22 лет». Тахт-Раванчи призвал устранить и исправить эту «непропорциональность и несправедливость» с помощью таких мер, как ограничение шансов для тех, кто больше был представлен, и вместо этого предоставление большего преимущества тем, кто никогда не был представлен в Совете или меньше раз. Он отметил: «Это необходимо для обеспечения равных возможностей для всех государств стать членом Совета, а также для предотвращения доминирования определенной региональной или геополитической группы над Советом». Постпред ИРИ заявил, что реформы Совбеза должны обеспечить, чтобы его члены принимали решения не на основе своих собственных национальных интересов, а на основе общих интересов всех членов ООН. «Совет должен также прекратить увеличивать чрезмерное и быстрое использование своих функций в соответствии с главой VII. Например, он ввёл санкции в ситуациях, когда в никаких таких действиях даже не было необходимости, — сказал он. — Глава VII должна использоваться в качестве крайней меры в случае необходимости».

Всем же понятно, что дипломат Тахт-Раванчи требует изменения в порядке избрания членов СБ ООН для того, чтобы лишить США возможности «диктовать» другим членам Совбеза, как голосовать по американским предложениям по санкциям против Ирана. Ведь прежние санкции СБ ООН против Тегерана, ограничивающие его права на приобретение, например, современных вооружений, в 2020 г. утратят свою силу. Например, американский журналист Бобби Гош в статье для издания «Bloomberg» уже напомнил о данном факте и резко критикует президента США Дональда Трампа за весь его антииранский «трэнд» во внешней политике. Журналист отметил, что в Пентагоне США предупредили, что Иран намерен приобрести современное вооружение, включая танки и реактивные истребители, к концу 2020 г., когда истечёт срок действия эмбарго на поставки оружия, введённого ООН. «Иран уже ведёт переговоры с Россией о закупке истребителей Су-30, учебно-боевых самолётов Як-130, танков Т-90, систем ПВО С-400 и береговых ракетных комплексов «Бастион». Иран также может обратить внимание и на рынок китайской военной техники», — говорится в статье. По словам Гоша, администрация Трампа делает всё возможное для того, чтобы продлить действие эмбарго на поставки оружия в Иран. «Учитывая то, что США покинули ядерное соглашение, несмотря на многочисленные призывы этого не делать, звучавшие со стороны других участников соглашения, администрация Трампа, возможно, не сможет рассчитывать даже на поддержку со стороны Франции и Великобритании», — говорится в статье. И вот требования иранского дипломата Тахт-Раванчи — это ж доказательство того, что Тегеран насторожен и внимателен, и загодя приступает к глобальному контрнаступлению против ожидающихся «взбрыкиваний» Трампа в ООН. Причём обратим внимание — постпред Ирана в ООН жёстко утверждает, что реформа Совбеза ООН «не считается только одним вариантом, это единственное решение». Добавим — решение, которое, в случае, если оно состоится (а ведь ой как многие захотят поддержать Иран!..), будет означать ограничение свободы действий США в рамках Совбеза ООН и, надо полагать, и на международной арене в целом…

Так о каких там «необходимых своевременных реформах» пекутся псевдо-друзья Ирана в различных странах? Вот, Тегеран предельно ясно заявил: в реформе нуждается международно-правовая система во гласе с Совбезом ООН, а не внутренняя жизнь Ирана. В самом деле — кто это упрекает иранские власти в «косности» и «застое»?! Граждане стран, которые и сами ещё в глобальном смысле нестабильны? Нонсенс. Страна давно в процессе реформ экономики — с 2016 г. аятолла Хаменеи объявил о новом этапе Исламской революции, заключающейся в подлинно экономической революции: постепенном снижении доли нефтяного и газового экспорта, в пользу увеличения доли ненефтяного и негазового экспорта. Страну собираются «снять с углеводородной иглы», и в Иране есть серьёзные планы ускоренного развития ненефтяных и негазовых отраслей экономики. Вот, к примеру, Директор по международному сотрудничеству министерства здравоохранения Ирана Мохсен Асади Лари 26 ноября заявил, сообщает IRNA, что Иран уже на 90% сам себя обеспечивает необходимыми лекарственными аппаратами, и «17 иранских высокотехнологичных лекарств, скоро будут зарегистрированы и экспортированы в Россию». Разве кто-нибудь на Западе или, допустим, в странах СНГ когда-нибудь писал или предполагал, что в Иране ускоренно развивается фармацевтическая промышленность? Честно говоря, не помнится. Итак, реформы в сфере экономики и «социалки» у Ирана — свои, в советах из-за рубежа не нуждается. 24 ноября Верховный лидер Исламской революции аятолла Хаменеи предупредил, что спорадические протесты и акты вандализма в Иране создадут небезопасную обстановку.

Описывая отсутствие безопасности как самое страшное бедствие для общества, лидер Ирана сказал, что «все злые центры в мире» в последние дни мобилизовали усилия для поощрения беспорядков в Иране. Аятолла Хаменеи также призвал иранские власти проявлять осторожность в том, чтобы повышение цен на топливо не привело бы к росту цен на другие товары. Иранский Верховный лидер также призвал людей отделить себя от группы головорезов, которые поощряются антииранским фронтом из-за рубежа, чтобы подстегнуть хаос внутри страны.

К чему же «не готовы» иранские власти, в чём они «не адекватны»? Мы видим, что неадекватностью страдают, скорее всего, те круги вне Ирана, которые просто примитивно запрограммированы на «смену власти» в Тегеране, а не на заботу о «тяжёлых испытаниях простых иранцев». Это же заметно невооружённым глазом. Кстати, как заявил 25 ноября руководитель программы продвижения СПГ в Национальной иранской компании по распределению нефтепродуктов (NIOPDC) Хасан Голипур, потребление сжатого природного газа (СПГ) в стране увеличилось на 10% с момента внедрения схемы нормирования бензина: «Потребление СПГ в стране выросло на два миллиона кубометров в день», сообщало агентство IRNA. Выход-то найден — вон, в Армении до 95% автотранспорта давным-давно работает на газе. И мы помним, что и российское правительство, например, несколько лет назад проявляло интерес к переводу бензиновых двигателей на жидкий/сжатый газ. По любому же, газ как топливо дешевле бензина. Словом, свои экономические проблемы Иран решит — за счёт многообразных и многочисленных внутренних ресурсов и резервов. Ну, а социальной справедливости в Иране — куда как побольше, чем в США, в странах ЕС, странах СНГ и так далее. Это не Трамп ли признавался сразу после своего избрания американским президентом, что в его стране не 48, а 90 миллионов безработных? Социально необеспеченных и плохо обеспеченных граждан в США больше, чем численность населения в Иране на сегодняшний день — а это около 84 млн. человек. Так о чём вообще «чирикают» на Западе?! Напомним им — в Иране нет такой ситуации, чтобы примерно 1/3 или ¼ взрослого населения была бы безработной… О факторе гарантированного обеспечения рабочими местами и, следовательно, гарантированного обеспечения работающих стабильным и гарантированным доходом впору озаботиться бы «демократическому» и «народному» правительству Никола Пашиняна в Армении, другим «демократам» на постсоветском пространстве, в Европе… Сказал же представитель МИД ИРИ А. Мусави — «Европе сперва лучше заняться своими беспорядками и проблемами. В Европе каждую неделю происходят задержания, в результате которых есть жертвы» — явно намекая на «движение жёлтых жилетов» во Франции.

Кто и чем не доволен во внутренней жизни Ирана? Мы призываем читателей вспомнить и нам напомнить, в какой ещё стране близкий родственник представителя высшей власти был осужден на 5 лет тюрьмы из-за коррупции. В Иране таких примеров немало — сидит же брат президента Х.Роухани. А до него — если и не сидели, то долгие годы мытарствовали под довольно жёстким домашним арестом и родственники первого аятоллы, Сейеда Рухоллы Хомейни. Были изолированными от общества и бывшие президенты Хашеми-Рафсанджани, Мохаммад Хатами… Мало фамилий? Пусть кто-нибудь покажет аналогичные примеры, допустим, из Франции. А то ведь что там получилось? Не успел сын полковника Муаммара Каддафи обвинить президента Николя Саркози в получении предвыборной взятки из Ливии, как Франция тут же принялась бомбить Ливию и в итого поучаствовала в убийстве самого полковника Каддафи… Видимо, такую «демократию» кто-то мечтает насадить и видеть в Иране?..

Заботу о тяготах иранского населения и об иранском народе лучше проявлять более конструктивно — поняв, что ликвидация антииранских санкций и отказ от намерения свергнуть госстрой Исламской республики высвободить уйму средств для Тегерана, который направит высвободившиеся средства на экономику и улучшение социальной сферы в стране. То есть — надо финансировать не антиправительственные «протесты» и идиотские выкрики типа «Изыди, аятолла Хаменеи» и «Изыди, ислам», как это делали наймиты-враги Ирана в Ереване на прошлой неделе, а спонсировать проведение антиамериканских протестов и акций, коль скоро это именно США вышли из рамок договора JCPOA и обрушили новые «порции» антииранских санкций на народ Ирана. А, быть может, под «реформами» кто-то лелеет… деисламизацию Ирана, раз уж какая-то дурная голова надиктовала группке неадекватов съездить в Ереван и поорать подобные лозунги? Вот к таким обращён наш призыв-предложение: а чего мелочиться? Давайте изгоним из жизни планеты сразу все Авраамические религии, чего так акцентироваться на Исламе и на иранском (шиитском) Исламе? Негоже, негоже воевать с верой, религией…

К тому же — диссонанс, внутри Ирана протестующие выражали недовольство конкретно правительством и его главой, т. е. президентом Хасаном Роухани. Никто, даже те, кого арестовывали с оружием в руках, не смел что-то орать против аятоллы Хаменеи. Не нравится Верховный лидер? У страны есть Конституция, там белым по чёрному прописано, когда могут быть досрочно прекращены полномочия Верховного лидера. А какая-то «тусовка», экстренно прибывшая с Запада в Ереван, рискнула — и против Ислама, и против аятоллы Хаменеи. Словом — смех над туповато продуманным нонсенсом. Это всё равно что сейчас кто-то проспонсирует поездку — допустим, 500 миллионов мусульман мира и китайцев в штат Юта, в США и во все страны, где есть посольства США, которые там будут проводить проплаченные митинги («народы требуют!») против мормонства, против йеговизма, против сайентологов, и т.д. Короче — против всех сектантов, которые, как правило, бывают активно вовлечены в разного рода «цветные революции» в мире. Ау, «революционеры» на Западе и их приспешнички в странах планеты — вам не страшно перед будущими гипотетическими 500 миллионами «протестующих»?! А зря, если не страшно. Вам уже пора начать бояться, время-то «Икс» всё ближе и ближе.

Поэтому сегодня перед Ираном — всё та же перспектива, перспектива прежних лет. На открытый вооружённый конфликт в виде сухопутной агрессии или даже — агрессии в виде авианалётов и ракетных обстрелов, США вряд ли решатся. Израиль может рискнуть, но — только на локальную вооружённую провокацию, да и то — в стиле «подставы», как израильтяне, например, подставили под залпы сирийской ПВО российский самолёт «Ил-20», дабы первые же реакции были направлены не против Израиля. ЕС, да и НАТО — смотрят на США. И трусят точно так же, как американцы. Более нет врагов у Ирана — отстанут перечисленные, быстренько «успокоятся» король Иордании Абдалла, Саудовская Аравия, Бахрейн. Ещё больше «остепенится» Турция — Анкара поймёт, наконец, что ей никогда не быть «главной» в мусульманском мире.

И останется врагам одно — продолжать «санкциями» мешать развитию экономики Ирана, продолжать науськивать на Иран всякие «прокси"-армии, типа выше уже упоминавшейся PJAK или белуджских террористов, продолжать провоцировать внутренние выступления, пользуясь экономическими трудностями Ирана, или же — какими-то форс-мажорными решениями иранского правительства, вызывающими недовольство у уязвимой части населения Ирана или… спорные вопросы у политических оппонентов того же Х. Роухани, в среде таких же консерваторов, как и он, а то и — среди ещё более консервативных деятелей, как, например, высший глава судебной власти Ирана и экс-кандидат в президенты ходжат-оль-эслам Сейед Эбрахим Раиси, как всё командование КСИР и народного ополчения «Басидж» — напомним, Пятая сила в составе КСИР, с девизом «Двадцатимиллионная армия». Мы уже рассказывали об этой силовой, но глубоко народной структуре Ирана весной этого года.