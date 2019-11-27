Иерусалим, , 03:38 — REGNUM Авиация Израиля нанесла удары по позициям палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетные пуски, сообщает пресс-служба израильской армии.

«ХАМАС столкнется с последствиями своих действий, направленных против жителей Израиля», — говорится в заявлении военного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе Ашкелон в Израиле сработала система звукового оповещения о возможном ракетном ударе из сектора Газа. Позднее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал жестко отреагировать на возможные ракетные обстрелы со стороны Палестины.

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