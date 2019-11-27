Вашингтон, , 03:09 — REGNUM Мексиканские наркокартели должны быть отнесены к террористическим организациям из-за их причастности к контрабанде наркотиков и торговле людьми, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью, сообщает агентство Reuters.

«Они будут отнесены (к террористическим организациям — прим. ИА REGNUM)… Я работаю над этим последние 90 дней. Знаете, это сделать не так просто, необходимо соблюсти ряд процедур, чем мы сейчас и занимаемся», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября президент США Дональд Трамп предложил президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору помощь Соединенных Штатов в борьбе с наркокартелями. В частности, Трамп предлагал отправить американские войска в Мексику для зачистки территории от наркокартелей. Мексиканский лидер отказался от помощи США, сославшись на принцип «суверенности и независимости» страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Мексики отказался от помощи Трампа в борьбе с наркокартелями