Исламабад, , 09:22 — REGNUM 26 ноября королева Нидерландов Максима провела встречу с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом в Исламабаде.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, королева прибыла на церемонию официального старта программы по борьбе с бедностью «Эхсас». В качестве представителя ООН по вопросам инклюзивных финансов для развития она высоко оценила усилия правительства Пакистана в этой сфере.

По словам королевы Максимы, особое значение имеет включение женщин в финансовую систему Пакистана. Доступ к дешевым кредитам для открытия собственного дела, по мнению королевы Нидерландов, откроет для них большие возможности по улучшению собственного благосостояния.