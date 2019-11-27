Кишинёв, , 03:06 — REGNUM Мэр столицы Молдавии Кишинева от Партии социалистов Ион Чебан совершит свой первый зарубежный визит в Москву. Как передает ИА REGNUM, Чебан сообщил, что совершит визит 28 ноября по приглашению своего московского коллеги Сергея Собянина.

«Нам есть чему поучиться у правительства Москвы, а также перенять опыт и обсудить огромный потенциал реализации совместных проектов», — сообщил Чебан.

Кандидат от Партии социалистов Иона Чебан победил на выборах мэра Кишинева в октябре 2019 года. Это первая победа кандидата от левой партии в столице Молдавии.