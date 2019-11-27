Иерусалим, , 02:41 — REGNUM Ракетным обстрелам Израиля из сектора Газа будет дан жёсткий ответ. Об этом высказывании премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху 27 ноября сообщает канцелярия премьера.

«Если кто-то в Газе думает, что может взяться за старое, то он ошибается. Мы будем жёстко реагировать на любые попытки нападения на нас или обстрелов, мы продолжим обеспечивать безопасность Израиля на всех фронтах», — заявил Нетаньяху.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 ноября на юге Израиля опять звучали сирены системы предупреждения о ракетной атаке.

Накануне, 26 ноября, из сектора Газа по территории Израиля было запущено две ракеты. Одну ракету израильтянам удалось перехватить и сбить с помощью системы ПВО «Железный купол».

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