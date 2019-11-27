Сараево, , 09:46 — REGNUM Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что программа реформ в Боснии и Герцеговине не предопределяет членства в НАТО, и что любая инициатива о каком-либо сотрудничестве должна быть сначала рассмотрена в президиуме БиГ. Он также отметил, что влиятельные члены НАТО дали гарантию, что не будет выдвигаться никаких требований о членстве, поэтому было принято решение поддержать данный документ, пишет боснийское новостное агентство Dnevni avaz 26 ноября.

Он повторил, что только тогда, когда будет сформирован Совет министров с составом, который выиграл выборы, программу реформ в Боснии и Герцеговине можно будет представить в качестве основы возможного сотрудничества с НАТО.

Милорад Додик отметил, что ключевой пункт в самом начале этого документа гласит: «Настоящий документ не подразумевает членства и для какого-либо решения о сотрудничестве с НАТО необходимо рассмотрение членов президиума БиГ».

Аналогичный документ, по его словам, был подписан пятью странами-членами ЕС и пятью государствами, не являющимися членами этого объединения. Он напомнил, что БиГ до настоящего момента сотрудничала с НАТО по программе «Партнерство ради мира».