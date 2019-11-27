Иерусалим, , 02:18 — REGNUM В городе Ашкелон в Израиле утром 27 ноября сработала система звукового предупреждения жителей о возможном ракетном ударе из сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии.

«Сирены воздушной тревоги сработали в Ашкелоне», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября военные объявили о том, что из двух ракет, выпущенных из сектора Газа в сторону Израиля, одну ракету удалось перехватить с помощью системы ПВО «Железный купол».

Ранее сообщалось об одной запущенной в сторону Израиля ракете.

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