Вашингтон, , 02:10 — REGNUM Соединенные Штаты обеспокоены проходящими в Турции испытаниями приобретенных в России зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», заявил госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции, сообщает агентство Reuters.

Наибольшую обеспокоенность у США вызвало решение Анкары задействовать американские истребители F-16 для испытаний российского зенитно-ракетного комплекса. Помпео подчеркнул, что Вашингтон продолжает вести переговоры с Анкарой, чтобы урегулировать возникшие из-за приобретения российских систем ПВО противоречия. Он добавил, что США продолжат настаивать на полном отказе Турции от С-400.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября Турция приступила к испытаниям радиолокационных систем С-400. Анкара проверяет, как работает связь между зенитно-ракетными комплексами и самолетами. В свою очередь в США сенатор Кристофер Ван Холлен призвал американские власти наказать Анкару за эти испытания.

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