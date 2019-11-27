Подгорица, , 09:41 — REGNUM Председатель парламента Черногории Иван Брайович принял участие в 13-ой конференции председателей парламентов малых европейских стран в Никосии, где он встретился с президентом Палаты представителей Кипра Деметрисом Силурисом, пишет черногорское новостное агентство RCTG 26 ноября.

Как сообщает черногорский парламент, Иван Брайович выразил удовлетворение традиционно дружественными отношениями двух государств, которые имеют высокий потенциал для дальнейшего развития во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Собеседники согласились с тем, что встречи в рамках международных конференций предоставляют хорошую возможность для продолжения диалога, но крайне важно работать над более конкретными программами сотрудничества двух парламентов и их комитетов.

«Участие Черногории в конференции председателей парламентов стран с населением менее миллиона человек Иван Брайович охарактеризовал как очень значимое, поскольку речь идёт об обществе развитых европейских стран, которые своей ответственной политикой демонстрируют, что и малая страна может быть одной из самых успешных», — говорится в сообщении парламента Черногории.