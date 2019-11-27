Пекин, , 09:40 — REGNUM 26 ноября министр финансов Венгрии Михай Варга встретился со своим китайским коллегой Лю Куном в Пекине. Об этом сообщает новостное агентство Вишеградской четверки.

Михай Варга заявил, что «венгерское правительство за последние годы достигло значительных результатов в развитии экономических отношений с Китаем». Он отметил: «Венгерская политика «открытия Востоку», направленная на развитие более тесных связей с партнерами из Азии, стала отправным пунктом для активизации сотрудничества». «Все это проходило вкупе с инициативой китайского правительства под названием «Один пояс и один путь» — стратегия развития, которая направлена на сближение азиатских и европейских государств», — подчеркнул министр.

Министр финансов отметил, что Венгрия присоединилась к данной инициативе и так же является членом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, через который у нее есть прямой доступ к проектам по совместному развитию в сотрудничестве со странами Азии.