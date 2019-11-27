Балтимор, США, , 01:47 — REGNUM Супругу президента США Меланью Трамп, освистали в ходе ее речи на молодежном форуме в Балтиморе, 26 ноября сообщает газета The New York Times.

Громкие возгласы из толпы продолжались все время выступления первой леди, которое продолжалось около пяти минут. Небольшая часть присутствовавших на мероприятии людей, наоборот, приветствовали супругу главы государства.

Выступление было посвящено инициативе под названием «Будь лучшим». Она заключается в поддержке здорового образа жизни, обеспечении безопасности в интернете и профилактике наркотической зависимости среди молодежи.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года Майкла Пенса, являющегося соратником Дональда Трампа, освистали на постановке мюзикла в Нью-Йорке.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп помиловал индейку в честь Дня благодарения