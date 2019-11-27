Сараево, , 09:43 — REGNUM Премьер-министр Боснии и Герцеговины Фадил Новалич передал соболезнования президенту и премьер-министру Албании. «Особенно сочувствуем семьям пострадавших, желаем им скорейшего выздоровления» — заявил Фадил Новалич, пишет боснийское новостное агентство Dnevni avaz 26 ноября.

Премьер-министр Федерации Боснии и Герцеговины Фадил Новалич направил телеграмму с соболезнованиями и словами поддержки президенту Илиру Мети и премьер-министру Албании Эдди Раме в связи с серией землетрясений, которые поразили их страну в течение дня.

«Уважаемый президент и премьер-министр, мы весь день получаем новости о трагических событиях в вашей стране, вызванных разрушительными землетрясениями. С большой обеспокоенностью мы продолжаем следить за ситуацией. Пожалуйста, примите мои соболезнования и соболезнования граждан Федерации Боснии и Герцеговины и передайте их гражданам Албании. В особенности мы сочувствуем семьям пострадавших, и желаем им скорейшего выздоровления», — заявил в телеграмме премьер-министр БиГ.