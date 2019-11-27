Будапешт, , 09:36 — REGNUM 26 ноября в Парламенте Венгрии прошло слушание в парламентском Комитете по внешним сношениям, в котором принимал участие министр иностранных дел страны Петер Сийярто. Об этом сообщает новостное агентство Вишеградской группы.

«Минувший год показал, что Венгрия достигла своих главных целей во внешней политике, и способы их достижения были эффективны», — отметил министр иностранных дел в ходе своей речи.

Петер Сийярто заявил, что миграция была проблемой номер один на повестке дня Европы. «Страны, которые идут против господствующей тенденции и оставляют за собой право решать самим, кому они разрешают въезжать на свою территорию и с кем они хотят жить, до сих пор подвергаются давлению», — отметил министр. Петер Сийярто дополнил, что идея создания поселений для мигрантов с их принудительным размещением в различных странах Евросоюза до сих пор находится на повестке дня в Европе.