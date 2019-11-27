Киев, , 01:06 — REGNUM Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны. Об этом говорится в сообщении, распространённом 26 ноября МИД Украины.

«В контексте возвращения Украине кораблей мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море», — говорится в заявлении.

Также главы МИД перечисленных стран отметили «усилия Украины», направленные на урегулирование ситуации в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года Украина прибегла к провокации в Керченском проливе, отправив три военных корабля в территориальные воды России. В результате они вместе с 24 моряками были задержаны, а позже арестованы судом за нарушение госграницы. В течение 2019 года моряки и корабли вернулись домой.

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