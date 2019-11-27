Ла-Пас, , 09:30 — REGNUM Крайне правый боливийский политик, один из лидеров оппозиции Эво Моралесу, Фернандо Камачо заявил, что выдвинет свою кандидатуру на пост президента на ближайших выборах в 2020 году. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Во время пресс-конференции Камачо уточнил, что будет баллотироваться в паре с Марко Пумари, «если удастся сформировать блок, который бы выступил в оппозиции «Движению к социализму».

Камачо возглавляет оплот правых сил в департаменте Санта-Крус — Гражданский комитет. Пумари руководит аналогичным объединением в департаменте Потоси. Оба возглавляли протесты против Моралеса после выборов 20 октября.

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