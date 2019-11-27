Анкара, , 09:31 — REGNUM Пресс-секретарь Президента Турецкой Республики Ибрагим Калын на берлинском внешнеполитическом форуме заявил: «Решение о покупке ЗРК С-400 у России было принято не за одну ночь. Технические работы продолжаются. С-400 не будут интегрированы в системы безопасности или противовоздушной обороны НАТО. Они останутся автономными оборонными системами. Беспокойство в этом вопросе можно устранить».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Ибрагим Калын отметил: «Турция может бороться с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сама, США для этого не нужны Рабочая партия Курдистана или Демократический Союз, будет достаточно просто поддержки с воздуха. Однако США под личиной борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выбрали поддержку террористической организации».

Пресс-секретарь добавил: «Рабочая партия Курдистана и Демократический союз хотят использовать ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как предмет торга с Западом. Они говорят, что без них борьба с ним не могла бы быть успешной. Мы изначально были против таких разговоров, так как нельзя бороться с одними террористами руками других».